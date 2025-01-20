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НАТО начинает раздел Одессы: Что достанется русским

НАТО начинает раздел Одессы: Что достанется русским

Валентин Филиппов Делить шаланды не пойманной кефали — любимое занятие наших западных соседей по Одесскому региону.

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Комментарии
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Стефания Новак
Одесса русский город. А что зря наши предки отвоевывали Одессу?
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