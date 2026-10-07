15 историй о посылках, которые пропитаны запахом почтового отделения и милыми воспоминаниями

С появлением пунктов выдачи заказов получение посылок стало таким будничным, что, кажется, мы стали забывать сколько эмоций нам доставлял поход на почту и распаковка драгоценного груза.
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