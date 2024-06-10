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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 12 июня в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 12 июня в Крыму

ТЕАТР Театр имени Пушкина ( Евпатория, Театральная площадь, 1) "Чего же хотят мужчины" 16+ 12 июня, 19:00 «Чего же хотят мужчины» - это смешная и в то же время грустная история о любви, семейных ценностях, о непростых отношениях людей, проживших вместе много лет и сумевших сохранить свой брак.

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