Куда сходить: интересные мероприятия 12 июня в Крыму

ТЕАТР Театр имени Пушкина ( Евпатория, Театральная площадь, 1) "Чего же хотят мужчины" 16+ 12 июня, 19:00 «Чего же хотят мужчины» - это смешная и в то же время грустная история о любви, семейных ценностях, о непростых отношениях людей, проживших вместе много лет и сумевших сохранить свой брак.