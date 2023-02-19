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КХЛ. «Амур» против «Ак Барса», «Адмирал» примет «Автомобилист», СКА сыграет с «Трактором»

СКА примет «Трактор» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. На Дальнем Востоке «Адмирал» проведет 2-й за 2 дня матч с «Автомобилистом», «Амур» – с «Ак Барсом».

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