КХЛ. «Амур» против «Ак Барса», «Адмирал» примет «Автомобилист», СКА сыграет с «Трактором»

СКА примет «Трактор» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. На Дальнем Востоке «Адмирал» проведет 2-й за 2 дня матч с «Автомобилистом», «Амур» – с «Ак Барсом».
Популярные статьи
- Тренер вашингтонской школы фигурного катания о приходе Овечкина на тренировку: «Многие мамы попадали в обморок. Было приятно видеть суперзвезду такого уровня»
- Александра Бойкова снялась топлес в образе белого лебедя
- Победы «МЮ» и «Сити», «Наполи» мчит к титулу, 4-й матч Овечкина без очков, Педри тащит «Барсу», 15-е золото Йоханнеса Бо, ошибки видеоассистентов в АПЛ и другие новости
Свежие комментарии