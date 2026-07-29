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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дасаев о словах сына Плющенко, что Возинья лучше Яшина: «Разве он разбирается в футболе? Ерунда какая-то, об этом и речи быть не должно»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев  оценил игру голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи на ЧМ-2026 .

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