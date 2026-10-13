Скончался звезда сериала "Во все тяжкие" Ар-Джей Митт

О его смерти сообщили власти округа Камерон (штат Техас) и представители актёра. Судья округа Камерон Синди Хинохоса заявила Associated Press, что констатировала смерть Митта около 13:30 по местному времени (20:30 по Москве) в его доме в Браунсвилле.