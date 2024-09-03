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Польский актер «Знахаря» и комедии «Ва-банк» Корчаровский умер в 87 лет

Польский актер «Знахаря» и комедии «Ва-банк» Корчаровский умер в 87 лет

Польский актер театра, кино и сериалов Эугениуш Корчаровский скончался в возрасте 87 лет 31 августа.Знаменитого актера не стало в последний день этого лета, скорбную весть об этом сообщила его дочь Наталья.

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