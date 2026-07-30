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Аргументы недели

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Задержана замначальника управления Минпромторга и руководство ГК «Эфко»

Задержана замначальника управления Минпромторга и руководство ГК «Эфко»

В Москве вскрылась масштабная афера, в центре которой оказались высокопоставленные чиновники и крупный бизнес.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Когда государство лох, то у него воруют все кто хотят и могут!
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