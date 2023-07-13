Василий Вереск Мучаются люди морально. Хорошие люди! Пребывают в настроении близком к мрачному.
Што, стъяшна?!
Комментарии
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Андрей Павлов
Ну а я о чем? Просто после срабатывания ловушек не трындят, что нас обманули. После Крыма и Сирии никаких "нас обманули" не было. А вот после минских соглашений, зерновой сделки, отпущенных "азовцев", ну и т.п. это употреблялось.
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11 час.
Александр Пелевин
Будь вместо Горбачёва нынешний, - может быть и Союз бы до сих пор существовал? НЕТ! Российская Империя развивается и нынешний в ней Император.
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10 час.
Уя
Уфимцев я
Что это, из какой фэнтези диалог? Впрочем, ни убавить, ни добавить... провинциалы, они такие... глубинная Россия, мать ее... из-за стен Кремля не увидеть, не понять...
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2 час.
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