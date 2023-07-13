Што, стъяшна?!

Андрей Павлов Ну а я о чем? Просто после срабатывания ловушек не трындят, что нас обманули. После Крыма и Сирии никаких "нас обманули" не было. А вот после минских соглашений, зерновой сделки, отпущенных "азовцев", ну и т.п. это употреблялось.

Александр Пелевин Будь вместо Горбачёва нынешний, - может быть и Союз бы до сих пор существовал? НЕТ! Российская Империя развивается и нынешний в ней Император.