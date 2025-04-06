Глава постоянного представительства Российской Федерации в австрийской столице Михаил Ульянов проинформировал о том, что сейчас власти держав Европейского Союза опечалены из-за того, что им не позволили участвовать в переговорном процессе по поводу завершения бушующего на украинской территории противостояния.