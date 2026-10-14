Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении заместителя главы администрации Таганрога Егора Долматова, который, по версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года через посредника получил деньги от представителя индивидуального предпринимателя за покровительство при заключении муниципальных контрактов на благоустройство.