Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении заместителя главы администрации Таганрога Егора Долматова, который, по версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года через посредника получил деньги от представителя индивидуального предпринимателя за покровительство при заключении муниципальных контрактов на благоустройство.
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