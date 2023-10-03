Совет Федерации отклоняет законопроект о сроке службы мобилизованных: ротация vs демобилизация Елена ГалицкаяСовет Федерации отказался рассматривать законопроект, касающийся срока службы мобилизованных граждан, вызвавший активное обсуждение в политических кругах.
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