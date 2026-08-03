Мособлдума обеспечила учителей Подмосковья миллионами рублей

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил о мерах поддержки педагогов в Подмосковье: компенсация аренды жилья, пособие в 150 тысяч рублей для молодых учителей и 1 миллион рублей в рамках программы "Земский учитель".
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