Прокуратура открыла горячую линию по начислениям за электроэнергию

В Прионежском районе заработала горячая линия для разъяснений по тарифам на электроэнергию В прокуратуре Прионежского района начала работу горячая линия, предназначенная для разъяснений по вопросам начисления платы за электроснабжение.
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