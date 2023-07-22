След Истории Да уж, каких только историй я в последнее время не слышал, но та, о которой я расскажу вам сегодня — весьма поучительная для иностранцев.
Мигранты приставали к детям на площадке, но мимо проходил русский парень, как итог — крики о помощи и глубокий нокаут для "специалистов"
Комментарии
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Olga Chuhutina
Вагнера нет на этих уродов.
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2 час.
Rabiga Rafikova
Почему в Татарстане и Башкортостане нет проблем с мигрантами? Может, дело не в мигрантах...
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1 час.
Юрий Горемыкин
Количество мигрантов становится опасным...нужно пока не поздно сокращать их количество на территории России....выгонять и не пущать не демократично и главное мало эффективно...нужно принимая во внимание опыт решения подобных вопросов другими странами принять законы и правила делающие крайне невыгодным, запредельно затратным для всех(!!!) работодателей прием на работу мигрантов, при этом главное жестко контролировать их неукоснительное выполнение. Ужесточить условия предоставления мигрантам гражданства РФ и процедуру выдачи российского паспорта, определить причины и порядок лишения ранее выданных паспортов и гражданства. Рожденным мигрантами на территории России детям Свидетельства о рождении должны выдавать посольства стран гражданами которых являются мигранты, вопрос о присвоения им российского гражданства рассматривать не ранее достижения детьмии возраста выдачи паспортов, услуги поликлиник, женских консультаций, роддомов для мигрантов, содержание и обучение детей мигрантов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях должны быть только на платной основе.
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13 мин.
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