Мигранты приставали к детям на площадке, но мимо проходил русский парень, как итог — крики о помощи и глубокий нокаут для "специалистов"

Юрий Горемыкин

Количество мигрантов становится опасным...нужно пока не поздно сокращать их количество на территории России....выгонять и не пущать не демократично и главное мало эффективно...нужно принимая во внимание опыт решения подобных вопросов другими странами принять законы и правила делающие крайне невыгодным, запредельно затратным для всех(!!!) работодателей прием на работу мигрантов, при этом главное жестко контролировать их неукоснительное выполнение. Ужесточить условия предоставления мигрантам гражданства РФ и процедуру выдачи российского паспорта, определить причины и порядок лишения ранее выданных паспортов и гражданства. Рожденным мигрантами на территории России детям Свидетельства о рождении должны выдавать посольства стран гражданами которых являются мигранты, вопрос о присвоения им российского гражданства рассматривать не ранее достижения детьмии возраста выдачи паспортов, услуги поликлиник, женских консультаций, роддомов для мигрантов, содержание и обучение детей мигрантов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях должны быть только на платной основе.