Ценовой скандал в Анталии: как дискриминация по паспорту ударила по турецким туристам Ирина ВальковаПопулярный турецкий курорт снова оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за бирюзового моря и пятизвёздочного сервиса.
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