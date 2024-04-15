Замдекана ВШЭ Лиханов о визите Путина в Китай: «Правительствам обеих стран есть над чем работать»

9 апреля 2024 года в Кремле подтвердили подготовку визита Владимира Путина в Китай. О точных сроках пока неизвестно, но ранее Поднебесную для подготовки переговоров глав двух государств посещал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.