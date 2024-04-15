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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Замдекана ВШЭ Лиханов о визите Путина в Китай: «Правительствам обеих стран есть над чем работать»

Замдекана ВШЭ Лиханов о визите Путина в Китай: «Правительствам обеих стран есть над чем работать»

9 апреля 2024 года в Кремле подтвердили подготовку визита Владимира Путина в Китай. О точных сроках пока неизвестно, но ранее Поднебесную для подготовки переговоров глав двух государств посещал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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