Замдекана ВШЭ Лиханов о визите Путина в Китай: «Правительствам обеих стран есть над чем работать»

9 апреля 2024 года в Кремле подтвердили подготовку визита Владимира Путина в Китай. О точных сроках пока неизвестно, но ранее Поднебесную для подготовки переговоров глав двух государств посещал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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