Жительница Бибирева создаёт уникальные барельефы

Ольга Деева, живущая на Алтуфьевском шоссе, с детства обожает лошадей. Она окончила Тимирязевскую академию по специальности «Коневодство», долгое время работала инструктором по верховой езде, а потом воплотила свою любовь в творчестве: научилась делать интерьерные барельефы с изображением лошадей.
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