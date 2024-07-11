ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Жительница Бибирева создаёт уникальные барельефы

Жительница Бибирева создаёт уникальные барельефы

Ольга Деева, живущая на Алтуфьевском шоссе, с детства обожает лошадей. Она окончила Тимирязевскую академию по специальности «Коневодство», долгое время работала инструктором по верховой езде, а потом воплотила свою любовь в творчестве: научилась делать интерьерные барельефы с изображением лошадей.

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