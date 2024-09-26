Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила михайлик
    Против нас воюют 54 страны,вся Европа, штаты, англия и ТД, хуже,чем в вмв, надо отвечатьСтолтенберг выраз...
  • Иван Иваныч
    За что боролся на то и напоролся. Хотел "отовариться" вот и "отоварили", причем по полной!«РВ»: в Курской о...
  • саша пупкин
    Чота не получается у макарки мир под себя прогинать))) Ну никак он мать его не прогинается.Заметался: Макаре...

Дудь* назвал сходство между Россией и США

Дудь* назвал сходство между Россией и США

Популярный российский блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал сходство России и США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Этот поц популярный? В каких кругах?
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх