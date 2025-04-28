ВСК составила рейтинг животных, которые особенно не любят российских туристов

Российские туристы во время зарубежных поездок рискуют столкнуться не только с привычными происшествиями вроде ОРВИ или отравления, но и с нападениями животных — получить ожог медузы или наступить на морского ежа, а то и вовсе стать жертвой атаки обезьян, белок и даже ворон.
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