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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

ВСК составила рейтинг животных, которые особенно не любят российских туристов

ВСК составила рейтинг животных, которые особенно не любят российских туристов

Российские туристы во время зарубежных поездок рискуют столкнуться не только с привычными происшествиями вроде ОРВИ или отравления, но и с нападениями животных — получить ожог медузы или наступить на морского ежа, а то и вовсе стать жертвой атаки обезьян, белок и даже ворон.

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