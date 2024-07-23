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ДЕПУТАТ ПОШЁЛ ПРОТИВ ГЕНЕРАЛА: УЖЕСТОЧАТЬ МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ ОТКАЗАЛСЯ

ДЕПУТАТ ПОШЁЛ ПРОТИВ ГЕНЕРАЛА: УЖЕСТОЧАТЬ МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ ОТКАЗАЛСЯ

Депутат Госдумы Константин Затулин пошёл против главы СК России - генерала юстиции Александра Бастрыкина.

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Комментарии
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Владимир Тамбасов
И не ему одному, а всей госдуре
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5 час.
Владимир Алтайцев
Отзывать надо всю поголовно ЕР, она  против принятия  законов по мигрантам. Затулин  лишь один  из этой  шайки.
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4 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Затулин имеет какой-то свой куш от того, что лоббирует завоз мигрантов. Поэтому и стал против.
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22 мин.

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