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Нижегородская правда

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ВТБ назвал города, где книги популярнее кино и театров

ВТБ назвал города, где книги популярнее кино и театров

ВТБ составил рейтинг городов, жители которых выбирают книги чаще других видов культурного досуга и развлечений.

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