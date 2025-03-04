Великобритания расследует, как TikTok, Reddit и Imgur защищают конфиденциальность детей

Британский орган по контролю за соблюдением конфиденциальности начал расследование в отношении трех компаний, работающих в социальных сетях, по поводу того, как они защищают частную жизнь детей на своих платформах.
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