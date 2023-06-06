Царьград

5 694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Днем надо бы, когда больших командиров там было бы побольше...Минус ещё один бу...
  • В119
    Слава русскому солдату! Слава РОССИИ!Наступление ВСУ -...
  • Алексей
    Вот, у кастрюлеголовых бомбит😀Между Украиной и ...

Жара до +39 градусов ожидается 6 июня в Новосибирской области

Жара до +39 градусов ожидается 6 июня в Новосибирской области

В помещениях с окнами на солнечную сторону температура может превысить 40-градусную отметку.Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре до +38 градусов, которая ожидается в Новосибирске сегодня, во вторник, 6 июня.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх