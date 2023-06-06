Жара до +39 градусов ожидается 6 июня в Новосибирской области

В помещениях с окнами на солнечную сторону температура может превысить 40-градусную отметку.Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре до +38 градусов, которая ожидается в Новосибирске сегодня, во вторник, 6 июня.