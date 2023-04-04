Мирошник заявил, что Запад не собирается сочувствовать Киеву

Бывший посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что коллективный Запад воспринимает Украину в качестве источника живой силы и не собирается проникаться к Киеву, какие бы громкие слова не звучали от украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.