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Мирошник заявил, что Запад не собирается сочувствовать Киеву

Мирошник заявил, что Запад не собирается сочувствовать Киеву

Бывший посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что коллективный Запад воспринимает Украину в качестве источника живой силы и не собирается проникаться к Киеву, какие бы громкие слова не звучали от украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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