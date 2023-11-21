Экс-помощник генсека ООН заявил, что НАТО запретил Зеленскому завершить конфликт

Через месяц после начала спецоперации Украина и Россией согласовали условия урегулирования конфликта, однако военный альянс воспротивился этому Страны НАТО, в первую очередь США и Великобритания, вынудили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией в марте 2022 года и продолжить конфликт с Москвой.
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