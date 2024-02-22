Амасьян П.Г., «Праздник в ауле Уляп», 1971 г., х.м. 153х158 Автор работы «Праздник в ауле Уляп» - живописец-пленэрист, Член Союза художников России, Заслуженный художник Республики Адыгея, Лауреат премии Лиги Мира - Амасьян Павел Григорьевич.
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