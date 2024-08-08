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Инспектором Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора проведено мероприятие техническ...

Инспектором Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора проведено мероприятие техническ...

Инспектором Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора проведено мероприятие технического (технологического, поверочного) характера в отношении 6 потенциально опасных объектовВ августе 2024 года инспектором Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора Дмитрием Довидовичем п .

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