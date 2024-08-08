Инспектором Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора проведено мероприятие техническ...

Инспектором Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора проведено мероприятие технического (технологического, поверочного) характера в отношении 6 потенциально опасных объектовВ августе 2024 года инспектором Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора Дмитрием Довидовичем п .
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