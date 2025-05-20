В США ветеринары надели костюмы медведей ради осиротевшего медвежонка

В Центре дикой природы Рамона в Калифорнии сотрудники Общества защиты животных пошли на необычный шаг, чтобы обеспечить благополучное восстановление двухмесячного черного медвежонка — они начали ухаживать за ним, надев специальные костюмы, имитирующие внешность взрослого медведя.
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