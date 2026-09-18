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Zero Hedge

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Winter Is Coming: Saudis Warn European Refiners Of Crude Shipment Disruptions Next Month

Winter Is Coming: Saudis Warn European Refiners Of Crude Shipment Disruptions Next Month

Winter Is Coming: Saudis Warn European Refiners Of Crude Shipment Disruptions Next Month Hopes earlier this week that Saudi Arabia could restore roughly half the capacity of its East-West pipeline and resume crude loadings for Europe faded by the end of the week.

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