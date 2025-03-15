Евросоюз снял санкции с Дегтярева, Кантора, Рашевского и сестры Усманова

Европейский союз внес корректировки в свой санкционный список, исключив из него четырех граждан России: министра спорта Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора, бывшего руководителя "Еврохима" Владимира Рашевского и сестру Алишера Усманова, Гульбахор Исмаилову.
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