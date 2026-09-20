18 лет, два вуза и своя студия: как сын Полины Гагариной строит своё имя

Андрею Кислову, сыну Полины Гагариной и актёра Петра Кислова, 18 лет. Он учится сразу в двух вузах, пишет музыку под псевдонимом aotrom и всё чаще говорит, что не хочет, чтобы его воспринимали прежде всего как «сына Гагариной».