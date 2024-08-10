МЧС Воронежской области отреагировало на фейковые каналы в телеграм

Единственной площадкой на платформе Telegram, в которой размещается подтвержденная информация от Главного управления МЧС России по Воронежской области, является канал «МЧС Воронежской области», который ведет пресс-служба управления.
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