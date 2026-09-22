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Семь из девяти показателей устойчивости Земли достигли опасного уровня

Семь из девяти показателей устойчивости Земли достигли опасного уровня

Планетарные границы были впервые сформулированы учеными в 2009 году. Они отражают состояние климатической системы, биосферы, пресной воды, земельных экосистем и других процессов, от которых зависит устойчивость окружающей среды.

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