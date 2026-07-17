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Царьград

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Bloomberg: Китай сократит импорт СПГ из Катара из-за проблем с доставкой

Bloomberg: Китай сократит импорт СПГ из Катара из-за проблем с доставкой

Китай сокращает импорт сжиженного природного газа из Катара из-за проблем в Ормузском проливе. Импортеры, такие как Sinopec и PetroChina, начинают переговоры с новыми поставщиками, включая Канаду, с контрактами до 2030 года.

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