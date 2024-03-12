Франц Клинцевич: Игнорировать слова Буданова о подготовке операции в Крыму нельзя

Рашид Касимов

Заявления по поводу атак на Крым могут быть сделаны с целью дезинформации и отвлечения сил, а удары нанести в другом месте. Например в Белгородской области, где сегодня была обезврежена и частично уничтожена ДРГ, которая могла вести разведку с этой целью.