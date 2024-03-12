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Франц Клинцевич: Игнорировать слова Буданова о подготовке операции в Крыму нельзя

Франц Клинцевич: Игнорировать слова Буданова о подготовке операции в Крыму нельзя

Заявление глава ГУР Украины Кирилла Буданова *, скорее всего, сделано не просто так. Киев заставляет Москву нервничать, поскольку такие вещи говорятся тогда, когда уже все согласовано, отработано и, возможно, назначена дата, отметил в беседе со «Свободной Прессой» военный эксперт, председатель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

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Комментарии
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Рашид Касимов
Заявления по поводу атак на Крым могут быть сделаны с целью дезинформации и отвлечения сил, а удары нанести в другом месте. Например в Белгородской области, где сегодня была обезврежена и частично уничтожена ДРГ, которая могла вести разведку с этой целью.
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12 час.
cергей Навуходоносор
Дада, верю неверю .Будто не видно в каком месте  будет проводиться наступление.Спутник видит каким цветом крыша на моем гараже, а перемещение и скопление  войск не видит .
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2 час.
Юрий Белов
Если этого Буданова не достать ледорубом, можно и Ланцета не пожалеть! Редкостная сволочь!
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10 мин.

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