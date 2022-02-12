Видео: Львенок идет к крокодилам — надо доказать матери, что он имеет право на жизнь

Видео: Львенок идет к крокодилам — надо доказать матери, что он имеет право на жизнь

В дикой природе нет милосердия в том понимании, которое близко людям. Там животные должны быть жестокими, чтобы лишить другого зверя страданий или печального будущего.

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