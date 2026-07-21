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Живая Кубань

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Из-за страшного кризиса цены подскочили до небес: молочка в Крыму стоит в два с половиной раза дороже, чем на Кубани

Из-за страшного кризиса цены подскочили до небес: молочка в Крыму стоит в два с половиной раза дороже, чем на Кубани

Из-за страшного кризиса цены подскочили до небес: молочка в Крыму стоит в два с половиной раза дороже, чем на КубаниТопливный кризис в Крыму обернулся не только очередями на заправках, но и резким скачком цен в продуктовых магазинах.

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