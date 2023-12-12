Редкая мутация защитила женщину от болезни Альцгеймера

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета объяснили загадочный случай колумбийки, которая избежала наследственной формы болезни Альцгеймера, несмотря на то, что ее родственники заболевали ранней деменцией в 40 лет.
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