Период противостояния Марса и Плутона: как пережить этот период с минимальными потерями Ольга ВайленкоС 3 по 12 ноября 2024 года человечество переживает один из самых напряжённых астрологических периодов — противостояние Марса и Плутона.
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