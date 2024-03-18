Нерассеянный смрад нацизма: послесловие к перехваченным переговорам немецких офицеров Тоскуют по сумеречным временам уничтоженного Советской Армией рейха? А чему удивляться? Намедни меня спросили, что я думаю по поводу перехваченных переговоров немецких высокопоставленных офицеров.