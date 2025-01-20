«Добро пожаловать домой»: чем поделился Байден с Трампом?

Избранный президент США прибыл на инаугурацию в Белый Дом. Действующий президент Соединенных Штатов Джозеф Байден поприветствовал избранного главу Белого Дома Дональда Трампа в Белом доме перед церемонией инаугурации.
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