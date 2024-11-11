В Тамбовской области создан Совет по экологическому просвещению

В структуре правительства Тамбовской области создан новый орган, который будет заниматься вопросами формирования экологической культуры в обществе и рационального использования природных ресурсов, а также воспитанием бережного отношения к природе.
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