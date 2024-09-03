«У малого бизнеса стальные нервы»

В последние годы в связи с разворотом российской экономики на восток, дальневосточный регион России все активнее укрепляет свои позиции как одного из центров финансового, промышленного и политического притяжения в стране.
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