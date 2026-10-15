Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оставил под стражей до 12 декабря бывшего начальника отдела полиции Ленинградской области, обвиняемого в получении взяток на сумму не менее 3,3 млн рублей от предпринимателей за покровительство нелегальной продаже алкоголя.