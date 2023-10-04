Кот в мешке: как запрет на параллельный импорт авто изменит рынок в России

Россия запретила параллельный импорт популярных автомобилей. Теперь таким путем в страну не получится ввезти бренды концернов, которые остались на российском рынке и продолжают официально поставлять свои автомобили в нашу страну.
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