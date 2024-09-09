Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Нулевая мировая война! Запад против России.Фотографии Крымск...
  • Надежда Белугина
    РАЗГОВОР ДВУХ СЕРДЕЦ  Надежда Белугина-Подюжская Неожиданная встреча – пёс бродячий на пути. Мысль мгновенна – понима...10 самых агрессив...
  • Надежда Белугина
    ПЁС ИЗ ПРИЮТА Надежда Белугина-Подюжская (из подборки "О братьях наших меньших") Решили взять собаку из бездомных - ...Слезы на глазах: ...

20 киношных ляпов, которые мало кто заметил

20 киношных ляпов, которые мало кто заметил

Создание фильма, несомненно, огромная работа, и не всегда у киноделов получается за всем уследить. Даже у таких больших мастеров, как Квентин Тарантино или Мартин Скорцезе, порой проскальзывают мелкие недочеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх