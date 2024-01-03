Сила старинных вещей и соломенные коврики. Как отличить хлам от антиквариата и что это - атмосфера нашего дома?

Хотелось написать об энергетике предметов, созданных руками и проживших долгую жизнь. И тут же вспомнила о том, что сама, постоянно избавляюсь от старых вещей, освобождаю пространство и, теперь уже, стараюсь покупать как можно меньше.
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