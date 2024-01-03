Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • анна такшиетова
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Сила старинных вещей и соломенные коврики. Как отличить хлам от антиквариата и что это - атмосфера нашего дома?

Сила старинных вещей и соломенные коврики. Как отличить хлам от антиквариата и что это - атмосфера нашего дома?

Хотелось написать об энергетике предметов, созданных руками и проживших долгую жизнь. И тут же вспомнила о том, что сама, постоянно избавляюсь от старых вещей, освобождаю пространство и, теперь уже, стараюсь покупать как можно меньше.

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Комментарии
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анна такшиетова
Есть у меня комод и шкаф 1950года
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12 час.
АМ
Алиса Майская
Живу в квартире своей прабабушки в центре Петербурга, (там родились мой дед с сестрой и братом, мама с тетей, я и сестра. Интерьер восстановили, мебель отреставрировали, &quot;Кузнецовский&quot; фарфоровый сервиз используем по праздникам, картины, статуэтки - все на своих местах. Сохранили и отреставрировали даже лепнину на потолке и старые оконные рамы с оатунными задвижками. К сожалению, окончательно истлели шторы &quot;маркизы&quot; 19-го века(((
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10 час.

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