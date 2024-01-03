Сила старинных вещей и соломенные коврики. Как отличить хлам от антиквариата и что это - атмосфера нашего дома?

АМ

Алиса Майская

Живу в квартире своей прабабушки в центре Петербурга, (там родились мой дед с сестрой и братом, мама с тетей, я и сестра. Интерьер восстановили, мебель отреставрировали, "Кузнецовский" фарфоровый сервиз используем по праздникам, картины, статуэтки - все на своих местах. Сохранили и отреставрировали даже лепнину на потолке и старые оконные рамы с оатунными задвижками. К сожалению, окончательно истлели шторы "маркизы" 19-го века(((