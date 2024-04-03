Собянин рассказал о планах благоустройства территории Боткинской больницы

Территория Боткинской больницы будет благоустроена Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что возле городской клинической больницы имени Боткина начинается благоустройство территории, один из последних этапов комплексной модернизации ГКБ завершится в 2024 году.