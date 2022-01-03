Сила в правде

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Главред: наступление отменяется – России нечем воевать

Главред: наступление отменяется – России нечем воевать

Украинский военный эксперт и полковник запаса делает смелые выводы. Оказывается, наступление России на Украину, о котором весь декабрь безосновательно писали на Западе, отменяется, потому что «у России нет той армии, о которой говорил Путин».

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